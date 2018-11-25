الاتحاد المغاربي يبلغ «الوفاق» طلبا جزائريا لعقد اجتماع وزاري طارئ

أبلغت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، حكومة الوفاق الوطني طلبا من الحكومة الجزائرية تستعجل فيه عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي.

وذكرت أمانة الاتحاد المغاربي في بيان لها، الأحد، أنها تلقت رسالة من وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، الأسبوع المنصرم طلب فيها «اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال».

وقالت الأمانة إنها «تولت إعلام جميع الدول المغاربية الخمس بفحوى الرسالة الواردة عليها من الجزائر في ذات اليوم الذي اتصلت فيه بها».

وحسب البيان ذاته فإن الأمانة العامة للاتحاد أكدت تعميقها «في السنتين الأخيرتين انتماءها الأفريقي باعتبارها تمثل إحدى المجموعات الثماني التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي ويعتبرها ركائزه الأساسية» مثمنة «ربط الجزائر الاستحقاقات المغاربية بالاستحقاقات الأفريقية».

ولفت وزير الخارجية الجزائرية عبدالقادر مساهل في رسالته إلى أن «اتحاد المغرب العربي يبقى المجموعة الجهوية الأقل اندماجا على الصعيد الأفريقي» حسب البيان.

وأشارت الأمانة العامة إلى مساعيها لعقد الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية منذ أكثر من سنة، على أمل «أن يستجيب الجميع للدعوة المتجددة لعقد المجلس الوزاري في انتظار عقد القمة السابعة».

وسبق للأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش أن التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الليبية في فبراير الماضي، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده من أجل عقد القمة المغاربية القادمة في طرابلس قريبا.

وفي 17 فبراير 2017 الذي صادف الذكرى الـ29 لتأسيس اتحاد المغرب العربي قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن بلاده متمسكة باتحاد المغرب العربي «باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا»، حرصا منها على تنشيط هياكله.

من جانبها أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية الأحد، بيانا أعربت فيه عن رغبة موريتانيا واستعدادها لاستضافة الاجتماع الوزاري، في «أقرب الآجال».

ولم تعقد أي قمة على مستوى رؤساء الدول الخمس منذ 1994 بسبب خلافات بين الجزائر والرباط، أدت الى تجميد عمل المنظمة الإقليمية التي أعلن عن تشكيها في العام 1989، وتضم كلا من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا.

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