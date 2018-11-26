102 نائب و62 عضوا من مجلس الدولة يرشحون عبدالمجيد سيف النصر نائبا لرئيس المجلس الرئاسي

أعلن 102 عضو بمجلس النواب و62 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، تأييده لترشيح سفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبدالمجيد سيف النصر نائبا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلفا للنائب الرئيس المستقيل من المجلس موسى الكوني الذي استقال من منصبه في يناير 2017.

جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء المجلسين الموقعين على ترشيح عبدالمجيد سيف النصر إلى كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وقال أعضاء مجلس النواب في رسالتهم «نظرا لخلو أحد مناصب نواب رئيس المجلس الرئاسي باستقالة السيد (موسى الكوني) فإن هذا الفراغ قد أثر سلبا وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه بناء هذا المجلس فضلا عن تدني مستوى الخدمات بشكل كبير في ليبيا على العموم وفي الجنوب الليبي بشكل خاص».

وطالب أعضاء مجلس النواب مجلسهم والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة «بالعمل على ملء هذا الفراغ بالتنسيق مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي» معلنين ترشيحهم لعبدالمجيد غيث سيف النصر «ليكون بديلا عن النائب المستقيل موسى الكوني، مؤكدين حرصهم «على الدفع بالشخصيات الوطنية التي يعول عليها في الدفع بالعملية السياسية في الاتجاه الصحيح».

واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن ترشيح سيف النصر لهذا المنصب جاء «لما يتمتع به من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب».

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