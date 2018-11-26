الردع تعتقل متهما في قضية سرقة أموال المصرف المركزي بسرت ‎

اعتقلت قوة الردع الخاصة، في مدينة بني وليد، أحد المتهمين في قضية سرقة أموال المصرف المركزي بسرت عام 2013.

وقال مصدر من مدينة سرت، إن قوة الردع قامت باعتقال عادل رحيل الصغير بعد مداهمة منزله بمدينة بن وليد التي لجأ إليها بعد خروجه من مدينة سرت قبل بدء عملية “البنيان المرصوص” ضد تنظيم داعش في 2016.

وهاجم مسلحون ينتمون لجماعة أنصار الشريعة وما كان يعرف بـ”اللجنة الأمنية”، في 28 اكتوبر 2013 سيارة أموال تابعة لمصرف ليبيا المركزي في منطقة الغربيات القريبة من مطار سرت مدينة سرت واستولوا على 53 مليون دينار ليبي (42 مليون دولار) و12 مليونا من العملات الأجنبية بين دولار ويورو.

وكانت الأموال قد وصلت من طرابلس عبر الجو وعند نقلها في الشاحنة إلى فرع المصرف المركزي تعرضت الشاحنة للسطو، التي كانت ترافقها سيارة أمنية واحدة ولم يتمكن الحراس من مقاومة المهاجمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا