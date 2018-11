مستشفى طرابلس الجامعي تحت الصيانة خلال الأيام قادمة

زار مهندسو ومستشارو شركة “سوتشي امبيانتي” الإيطالية، التي وقع مديرها “سيزاري ليوني” عقداً لتنفيذ أعمال الصيانة الهيروميكانيكية والكهربائية لمستشفى طرابلس الجامعي في جولة تفقدية رفقة المهندسين التابعين للادارة الهندسية داخل المنطقة الصناعية وبعض مرافق المستشفى لمعاينة المواقع، التي ستدخل الصيانة فور استلامهم المهام خلال الأيام القادمة.

حيث أن الشركة الإيطالية مشهود لها بالكفاءة والمهنية وستسهم بشكل مباشر في صيانة كل الأعطال التي أدت لتدني مستوى الخدمات بالمستشفى، طيلة السنوات الماضية، بسبب عدم دخوله صيانة دورية في كل المجالات حسب منشور لإدارة التواصل والإعلام.

من جهته تعهد مدير الشركة عقب توقيعه العقد بالعمل بكل مهنية على تنفيذ كل بنود العقد في إطار التعاون مع إدارة المستشفى، للرفع من مستوى خدماته في مختلف التخصصات، وتقديم أعمال خارج بنود العقد منها صيانة مهبط الطيران العمودي، وتركيب منظومة المراقبة.

