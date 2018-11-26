بماذا وصَّفت كتلة الوفاق بمجلس الدولة ممارسات المشري؟

أعلن أعضاء كتلة الوفاق بالمجلس الأعلى للدولة، رفضهم لما يقوم به رئيس المجلس باتخاذ قرارات اعتبروها تتجاوز صلاحيته.

وأصدر أعضاء الكتلة بيانا أكدوا فيه رفضهم لتجاوز دور المجلس الأعلى للدولة من قبل الأجسام الشريكة الأخرى، واستغرابهم أن يتم مصادرة رأي المجلس من خلال مجموعة من داخله سواء أكانت الرئاسة أم غيرها .

وأكد البيان “أن صلاحيات الرئيس تتمثل في تمثيل المجلس في آرائه التي تم اتخاذها من خلال الجلسات العامة وما يصدر من توصيات عن اجتماعات اللجان حين يفوضها المجلس للاختصاص ، وغيرها من الآليات الواضحة التي تمثل رأي أغلبية الأعضاء ولا يحق لأي كان رئاسة أو أعضاء أو لجانا أو كتلا سياسية أن تتكلم باسم المجلس للتعبير عن رأي يمثلها ..

وما الحديث عن الملتقى الجامع الذي طرحه المبعوث غسان سلامة ولم يتم تداوله في جلسة عامة للمجلس لإبداء الرأي فيه ، وكذلك تزكية الرئاسة لتسمية أعضاء بدلاء عن نواب المجلس الرئاسي إلا أمثلة واضحة وتجسيدا عمليا لهذا التعدي والتجاوز ومخالفة صريحة لنصوص الاتفاق السياسي الذي ينص على أن ترشيح واستبدال نواب السلطة التنفيذية هو حق للمجلس مجتمعا وليس حكرا على الرئاسة بذاتها”.

واختتم أعضاء المجلس الأعلى للدولة برفضهم لممارسات رئيسه في تجاوز صلاحياته وتبنيه لمقترحات وخطوات لم يعبر المجلس عن رأيه فيها بالطرق القانونية المعروفة من خلال جلساته وبياناته .

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