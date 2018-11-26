شركة إيطالية موقعة لعقد مع طرابلس الطبي تتفقد المواقع التي ستدخل الصيانة

ليبيا – قام مهندسو ومستشارو شركة “سوتشي امبيانتي” الإيطالية الأحد بجولة تفقدية برفقة المهندسين التابعين للادارة الهندسية بجولة داخل المنطقة الصناعية وبعض مرافق المستشفى لمعاينة المواقع التي ستدخل الصيانة فور استلامهم المهام خلال الايام القادمة.

ووقع مدير الشركة ” سيزاري ليوني ” بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عقداً لتنفيذ أعمال الصيانة الهيروميكانيكية والكهربائية لمستشفى طرابلس الجامعي خلال الأيام الماضية.

هذا وكان مدير الشركة قد تعهد عقب توقيعه العقد بالعمل بكل مهنية على تنفيذ كل بنوده في إطار التعاون مع إدارة المستشفى للرفع من مستوى خدماته في مختلف التخصصات وتقديم أعمال خارج بنود العقد منها صيانة مهبط الطيران العمودي وتركيب منظومة المراقبة وكذلك ملاعب وحضانة لأطفال العاملين بالمستشفى.

وختمت إدارة الإعلام بأن الشركة الإيطالية مشهود لها بالكفاءة والمهنية وستسهم بشكل مباشر في صيانة كل الأعطال التي أدت لتدني مستوى الخدمات بالمستشفى طيلة السنوات الماضية بسبب عدم دخوله صيانة دورية في كل المجالات.