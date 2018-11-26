مشروع لتحديث الشبكة الكهربائية بمنطقة العرقوب

وقع عميد بلدية البريقة ناصر عطية، عقد تغذية وتحديث شبكة الكهرباء بمنطقة العرقوب يوم السبت الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة، يتضمن المشروع تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة، ومد خطوط كهرباء للمناطق السكنية بطرق آمنة، وحسب المواصفات الفنية المطلوبة لتغطي حاجات السكان من الطاقة الكهربائية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، تمول المشروع بالكامل وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للمواقع التابعة لها.

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