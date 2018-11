أعلن وزير الداخلية المفوضفتحي باشاغا أن وزارة الداخلية تسعى إلى تعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة، والسلامة الوطنية، بالإضافة الى مجالات أمنية اخرى.

حيث جاءت كلمات باشاغا خلال استقباله لسفير ألمانيا لدى ليبيا والوفد المرافق له بمقر الوزارة ظهر أمس الأحد.

هذا وأكد السفير الألماني رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها، موضحاً أن حكومة ألمانيا تسعى إلى التعاون الأمني مع الجانب الليبي عبر بعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها ليبيا في الجوانب الأمنية.

كما شدد باشاغا على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدراً للقلق لليبيا خاصة والعالم أجمع.

The post مساعي ليبية لتعاون أمني متكامل مع ألمانيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا