الثني يتابع عمل بلديتي بنغازي وسرت مع نواب الدائرتين

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد أوضاع بلديتي بنغازي وسرت خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة بنغازي بدر نحيب وعن دائرة سرت زايد هدية.

الاجتماع ناقش وفقاً للموقع الرسمي للحكومة كافة المشاكل التي تواجهها هاتين البلديتين والمشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة حالياً فيها.

كما ناقش الاجتماع كافة العراقيل التي تواجه سير عمل هذه المشاريع و كيفية وضع السبل الكفيلة بحلحلة هذه العراقيل وبحث حيثيات المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الفترة القادمة. المرصد – متابعات

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