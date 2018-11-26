بلخير: ميزانية الانتخابات 66 مليار دينار

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير إن المفوضية لم تتسلم الميزانية المخصصة للإعداد للعملية الانتخابية، وإن ما صُرف لها هو ميزانية تشغيلية ومرتبات للعاملين في مفوضية الانتخابات، موضحا أن المفوضية قدّمت ميزانية للرئاسي في العام الماضي تقدر بــ66 مليار دينار لتنظيم الانتخابات، وقد تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن صرفها يرتبط بإصدار قانون للانتخابات، منوها أن الميزانية تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور.

وعبر بلخير في تصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع المصرية عن استعداد وجاهزية المفوضية للإشراف على الانتخابات ربيع 2019، منوها أن المفوضية ستحتاج إلى مدة لاتقل عن الثلاثة أشهر بعد إصدار قانون الانتخابات لتجهيز المقار والإعداد للانتخابات.

وأفاد بلخير بأن عدد الناخبين المسجلين بلغ مليونين و400 ألف ناخب من أصل 4 ملايين و200 ألف مواطن يحق له الاقتراع، مشيرا إلى أن المفوضية ستفتح الباب مجددا لتسجيل الناخبين، مُفنداً وقوع أي تزوير أو أخطاء في تسجيل الناخبين منوها أنها مطابقة لبيانات مصلحة الأحوال المدنية.

يشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة قد أعلن في وقت سابق أن الانتخابات الليبية من المتوقع لها أن تُعقد في ربيع 2019 ، بعد إجراء حوار وطني شامل لكل الليبيين في مطلع العام المقبل.

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