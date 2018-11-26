تعليم الوفاق تحيل توزيع المصروفات التشغيلية على المدارس لمراقبات تعليم البلديات

ليبيا – أحال وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة أمس الأحد لمراقبات التعليم المخصصات المالية لكل مؤسسة تعليمية .

وقالت الوزارة أن هذه العملية سارت وفقاً لمعايير أعداد الفصول والطلاب بكل مؤسسة والذي أعدته إدارة الإحصاء بمركز التوثيق والمعلومات التابعة لها وقد أِعتمد نسبة الثلث للمبني والثلثين لعدد الطلاب.

جمعة طالب بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مراقبات التعليم بنشر تلك الكشوفات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ضماناً لتعرف الفريق الاداري والتربوي بالمؤسسة على مخصصاتهم المالية ونسب التوزيع العامة.

ولفت إلى أن المصروفات التشغيلية قد تم مضاعفتها ضمن ميزانية العام 2019م والتي ستسهم في معالجة بعض المشاكل التي تواجه العمل اليومي داخل المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن إدارة الإحصاء بالمركز قامت بتوزيع مخصصات كل مراقبة علي المدارس التابعة لها والتي أحيلت وفقا لكتاب الوكيل.

المرصد – متابعات

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