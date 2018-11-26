باشاغا والسفير الألماني يبحثان التعاون المشترك في الملف الأمني

كشف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن مساع لتعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة والسلامة الوطنية.

وبحسب منشور للوزارة على فيسبوك، فقد جاء ذلك خلال استقبال باشاغا للسفير الألماني في ليبيا والوفد المرافق له أمس.

ومن جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها، موضحا أن الحكومة الألماني تسعى للتعاون الأمني مع الجانب الليبي عبر بعثة الأمم المتحدة من خلال تقديم المساعدات لحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها ليبيا على هذا الصعيد.

وفي ختام اللقاء، شدد باشاغا على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية التي أصبحت مصدرا للقلق لليبيا.

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