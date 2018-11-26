أمن طرابلس والجنائية يضعان خطة لتنسيق العمل بينهما

ليبيا – عقد أمس الأحد بمقر جهاز المباحث الجنائية إجتماع ضم كلاً من مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح و رئيس الجهاز العميد محمود عاشور وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق الأمني بينهم.

المجتمعون ناقشوا وفقاً لإيجاز صحفي لمكتب الإعلام التابع لمديرية أمن طرابلس عدة مواضيع تهم الجانبين من بينها العراقيل والصعوبات التي تواجههم وتقديم الدعم الفني.

وتم الاتفاق على تدريب وتطوير كوادر المديرية في مجالات الإحصاء والتسجيل الجنائي والبصمات ومسرح الجريمة وتوفير بعض معدات التشغيل .

كما تم وضع خطة عمل بين المديرية و الجهاز لتنسيق العمل الأمني بين الجانبين لتحسين جودة العمل الأمني في المستقبل وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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