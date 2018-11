تسلم العميد محمد فتح الله الرئيس الجديد لإدارة الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مهامه بصورة رسمية.

جاء ذلك خلال مراسم التسليم والاستلام التي أقيمت الأحد بالإدارة العامة للأمن المركزي بين العميد فتح الله والرئيس السابق للإدارة العميد جمال الباشا.

هذا وقام العميد فتح الله بعد الإنتهاء من مراسم الإستلام رفقة الضباط وضباط الصف التابعين للإدارة بجولة تفقد فيها الإدارة، للوقوف على سير العمل بها وحث أعضائها على الضبط والربط، لأداء مهامهم المناطة بهم على أكمل وجه، وذلك لما للإدارة من دور هام في فرض الأمن والعمل الميداني، بحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

The post مدير الإدارة العامة للأمن المركزي الجديد يتسلم مهامه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا