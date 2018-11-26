استمرار حالات الاعتداء على الأطقم الطبية في مستشفى “الجلاء ” بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اعتدى مرافق لأحد المرضى في مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة أمس الأول السبت، بالضرب على طبيب التخدير المناوب في غرفة العناية المركزة.

وذكر مستشفى الجلاء عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه لليوم الثاني على التوالي يتم الاعتداء على أحد أطباء مُستشفى الجلاء .

وأشار المستشفى إلى أنه تم الاعتداء على طبيب التخدير وسبه وشتمه وسحب السلاح عليه، مما تسبب في انسحاب الأطباء المناوبين- عدى الحالات الطارئة فقط- احتجاجاً على الاعتداءات والخروقات الأمنية المتكررة .

وفي وقت سابق أكد مصدر طبي انسحاب كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة من قسم الملاحظة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي جراء إشهار سلاح ناري من قبل أحد الخارجين عن القانون على أحد الأطباء .

وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي مع الوكالة – أن شخص يحمل سلاح هدد أحد الأطباء، أول أمس الجمعة، أثناء أداء عمله، ولم يكشف عن سبب الاعتداء حتى الآن .

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها والتي تتعرض فيه مرافق المستشفى لاعتداءات مسلحة في المدينة التي تعاني من خروقات أمنية متعددة .

وكانت إدارة مستشفى الجلاء أطلقت نداء استغاثة بعد تعرض المستشفى لاعتداء مسلح في التاسع عشر من أكتوبر الماضي من قبل شخص مسلح .

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى إن شخصاً مسلحاً أقتحم قسم العناية في الساعة الواحدة والنصف وبدأ في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سقف القسم مما أشاع حالة من الذعر بين نزلاء القسم من المرضى والأطقم الطبية والطبية المساعدة التي كانت متواجدة بالقسم .

وذكر مستشفى الجلاء عبر صفحته الرسمية أن المسلح كان يبحث عن شخص تشاجر معه خارج المستشفى، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المستشفى ومرافقه ونزلاءه لمثل هذه الحوادث في ظل فوضى أمنية تعاني منها المدينة.

وطالبت إدارة المستشفى من الجهات الأمنية داخل المدينة تعزيز الحماية الأمنية للمستشفى وأطقمه الطبية ونزلاءه ، نظراً لأهميته الحيوية حيث يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين بالمدينة .

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت المستشفى المتخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي، وقاموا بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقة معدات قيمة من المستشفى.

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