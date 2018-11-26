أزمات الجنوب .. من يصل أولاً ومن ينهيها؟

كشف تقرير نشره موقع “ديفيسا إي سيكيوريزا” الإخباري الإيطالي الإثنين عن وجود تنسيق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وممثلين عن مجلس النواب والأعلى للدولة لتهيئة خطة لإنقاذ الجنوب.

وأشار التقرير إلى مساعي السراج للدفع باتجاه حل سريع لأزمة الجنوب من خلال عقده اجتماعين على الأقل خلال الأيام الـ4 الماضية مع رؤساء المؤسسات في العاصمة طرابلس وطبرق، مؤكدا أن الهدف من وراء هذه المساعي إغاثة سكان المنطقة الجنوبية ممن يعانون من انعدام الأمن والانتشار الواسع للأجسام غير الشرعية ونقص مزمن في الخدمات.

وتطرق التقرير إلى مشاركة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة في المباحثات إلى جانب ناجي مختار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي ومحمد آدم، فضلا عن مصادقة السراج على تخصيص مبلغ مالي بقيمة 100 مليون دينار لمعالجة الأزمات في الجنوب.

ويلمح التقريرإلى أن أهم الأسباب التي تدفع السراج للإسراع بحل أزمة منطقة الجنوب وهو منافسة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي أوعز في وقت سابق بإطلاق عملية عسكرية في المنطقة باسم “حوض مرزق” للقضاء على الإرهاب والجريمة هناك.

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