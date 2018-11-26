معلنة موعد إعلان الزيادة .. الأفريقية : رفع أسعار التذاكر أمر حتمي

ليبيا – قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبّادي أمس الأحد إن الشركة بصدد مراجعة أسعار التذاكر لتتناسب مع شركات التشغيل في كل المحطات.

الزبادي أوضح في تصريح لبرنامج “LIVE” المذاع على قناة “218NEWS” أن الأسعار الجديدة سيتم عرضها على جهات الاختصاص ومصلحة الطيران المدني ووزارة المواصلات لافتاً بأن زيادة الأسعار أمر حتمي سيتم الإعلان عنه فى غضون يومين.

ونوّه المتحدث باسم الشركة إلى أن رفع الأسعار جاء بناءً على تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار حيث طلبت شركات الطيران من المصرف المركزي ووزارات المواصلات والإقتصاد والمجلس الرئاسي عدم رفع الأسعار لكن دون جدوى.

وأضاف الزبادي أن شركات الطيران أُضطرت للإستجابة للقرار 1300 لسنة 2018 بشأن الإصلاحات الإقتصادية والتعامل بالعملة الصعبة في الخدمات الخارجية كخدمات مناولة وهبوط وإقلاع وتموين ومصاريف تأمين تُدفع بالعملة الصعبة حتى للطائرة المركونة.

المتحدث ياسم شركة توقع بأن يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة في الأول من ديسمبر،مشيراً إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة بعد الدراسة حيث أن الأسعار التي أعلنت مؤخراً كان فيها زيادة كبيرة دون دراسة متأنية.

المرصد – متابعات

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