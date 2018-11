ألمانيا تدعم برنامج الشرطة والأمن في ليبيا بـ1.3 مليون يورو

صادق أمس الأحد كل من سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوزا، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجييف على اتفاق تعهدت بموجبه ألمانيا بتقديم 1.3 مليون يورو كدعم لبرنامج الشرطة والأمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حيث انضمت ألماينا بهذا الدعم إلى جهود الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا الهادفة إلى دعم سيادة القانون والأمن في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على بناء مؤسسات قوية ومهنية.

هذا وحقق البرنامج المشترك لبعثة الأمم المتحدة بليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والأمن منذ انطلاقه نجاحاً كبيراً في تطوير مناهج متخصصة لتدريب عناصر الشرطة وتنظيم دورة لتدريب المدربين، كما قام المشروع بصيانة مراكز التدريب الرئيسية في طرابلس وتزيدها بأدوات ومساعدات تدريبية مختلفة.

يُذكر أن البرنامج المشترك لبعثة الأمم المتحدة بليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والأمن يعمل بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل على بناء قدرات الشرطة والشرطة القضائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

