” العليا للانتخابات” : لم نستلم من ” الرئاسي” حتى الآن ميزانية العملية الإنتخابي

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير إن المفوضية لم تتسلم الميزانية المخصصة للإعداد للعملية الانتخابية.

وأكمل بلخير، خلال تصريحات صحفية له، أن المفوضية قدّمت ميزانية للرئاسي في العام الماضي تقدر بــ66 مليار دينار لتنظيم الانتخابات، وقد تمت الموافقة عليها.

وأوضح، أن الميزانية تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور.

واضاف، ان المفوضية مستعدة للإشراف على الانتخابات ربيع 2019، و سنحتاج إلى مدة لاتقل عن الثلاثة أشهر بعد إصدار قانون الانتخابات لتجهيز المقار والإعداد للانتخابات.

