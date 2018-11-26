3 ملايين دينار عجز ومرتبات مجهولة المصدر..مصلحة الضرائب تحت مجهر ديوان المحاسبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 ، عن وجود عجز في حسابات مصلحة الضرائب الجبل الأخضر بأكثر من 3 ملايين دينار ، وصرفها مرتبات مجهولة المصدر من حسابها بقيمة أكثر من 14 ألف ونصف دينار.

وأوضح تقرير الديوان السنوي، أن الضعف الشديد في إجراء التسويات ومتابعتها بدقة مع حساب المصرف القابض بالمصرف التجاري الرئيسي – البيضاء نتج عنه عدم دقة الإيرادات المودعة مع الرصيد الدفتري للإدارة والتي لازالت تحت المعالجة نتيجة الإهمال في المطابقة ونتج عنها عجز بأكثر من 3 ملايين دينار.

وأكد التقرير، قيام المصلحة بإيقاف تحويل الإيرادات لحساب الإيراد والتصرف في الموارد الضريبية بالمخالفة حيثُ بلغت المبالغ المصروفة على الجهات العامة من حساب مصلحة الضرائب بما يقارب 96 مليون دينار.

ولفت ديوان المحاسبة إلى عدم تطابق الرصيد الدفتري مع قسائم الإيداع منذ سنة 2013، إضافة إلى تحويل مليون دينار خلال 2017، بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والتخطيط وديوان المحاسبة بشأن الالتزام بتحويل الأرصدة إلى حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي.

وأسفرت نتائج فحص حسابات مراقبة الخدمات المالية في بلدية الجبل الأخضر، من قبل ديوان المحاسبة ، عن عدم صحة التقديرات في الباب الأول والإنفاق من هذا الرصيد نتيجة لغياب الإفصاح عن حقيقة المبالغ التي ترصد مما نتج عنها تجاوزاً للمصروفات عن الحوالات المالية بما يقارب عن 28 مليون دينار.

وسلط التقرير السنوي الضوء على قيام مراقبة الخدمات المالية بالتوسع في الإنفاق على الإعاشة والإقامة مع جهات غير مختصة ولحساب مديرية أمن البيضاء ، حيثُ بلغت القيمة المصروفة أكثر من 3 ملايين دينار.

وأشار التقرير إلى الإهمال الواضح في المحافظة على القيود المالية، إذ بلغت قيمة أذونات الصرف المفقودة أكثر من 67 ألف دينار، مؤكداً عدم الوصول إلى حقيقة المبالغ المدرجة ضمن حسابات الأمانات والودائع.

ولاحظ ديوان المحاسبة في تقريره ، استمرار صرف رواتب لأشخاص بلغوا سن التقاعد ، ناهيك عن عدم الالتزام بإدراج الرقم الوطني ضمن منظومة المرتبات الأمر الذي سيؤجج حالات الازدواج الوظيفي والمرتبات الوهمية.

ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، قامت مراقبة الخدمات المالية شحات بإيداع أكثر من 192 ألف دينار بحساب الأمانات وارد من وزارة المالية طرابلس وبدون تفويض أو بيان لأوجه الصرف.

وأضاف التقرير، أنه جرى صرف إطارات لموظفي المراقبة مما يعد تبرعًا بالمال العام بالمجان، والصرف على سنوات سابقة، وتحميل مصروفات السنة بمصروفات لا تخصها.

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