أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، الاثنين، انقطاع المياه على عدة مناطق وأحياء في العاصمة طرابلس.

وأوضح الشويهدي، أن التيار الكهربائي منقطع بالكامل عن بعض الآبار، والعمل جارٍ على إرجاعه في أسرع وقت.

وأضاف ، انه يتم التواصل مع فرق الصيانة مستمر لمعرفة الفترة الزمنية التي سيستمر فيها انخفاض الإمداد المائي للعاصمة.

