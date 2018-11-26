إصابة مدير أمن طرابلس سابقا بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إصابة مدير أمن طرابلس سابقا العميد صلاح الدين السموعي بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أمام منزله بمنطقة خلة الفرجان.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الأحد، أن السموعي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب ما أفادت مديرية أمن طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية، أن التحقيقات جارية حول هذه الواقعة، مشيرة إلى أنها قد كلفت الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة القضية وجمع المعلومات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكان صلاح الدين السموعي قد ترأس مديرية أمن طرابلس في أبريل 2016 بقرار تكليف من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق آنذاك العارف الخوجة، إلى حين إقالته من منصبه في مطلع نوفمبر الجاري من قبل وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا.

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