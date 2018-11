غريان تستقبل فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

استقبل وكيل ديوان بلدية غريان نصرالدين الفزاني أمس الأحد فريق بعثة الأمم المتحدة بصالة إجتماعات المجلس البلدي غريان.

حيث أفاد الفزاني بأن هذه الزيارة كانت ضمن زيارات البعثة لبلديات ليبيا، وأن سبب الزيارة يتمحور حول إثارة المواضيع الأمنية والخدمية والصحية بالبلدية مؤكدا بأن بلدية غريان على إستعداد تام للتعاون مع البعثة بهذا الخصوص.

هذا ويقوم فريق البعثة الأممية مؤخراً بمجموعة من الزيارات للبلديات الليبية بهدف حلحلة مشاكلها في شتى المجالات.

