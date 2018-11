المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أنه يدين الهجوم الذي استهدف مركزاً للشرطة في تازربو الجمعة الماضية.

وأضاف السعيدي، خلال تصريحات صحفية له، أن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية هذا الهجوم الغاشم.

وطالب السعيدي. القيادة العامة للقوات المسلحة،إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الوطن والمواطن.

