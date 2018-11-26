بعد تبرعها بـ1.3 مليون يورو .. باشاآغا يقدم درعاً لسفير ألمانيا لدى ليبيا

ليبيا – وقع سفير ألمانيا لدى ليبيا ” أوليفر أوفكزا ” ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “سلطان حاجييف ” أمس الأحد إتفاقاً تعهدت بموجبه برلين بتقديم 1.3 مليون يورو كدعم لبرنامج الشرطة والأمن.

برنامج الأمم المتحدة الأنمائي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن برنامج الشرطة و الامن ينفذه بالتعاون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية الليبية .

ومن جهته أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا سعي الوزارة لتعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة والسلامة الوطنية بالإضافة الى مجالات أمنية اخرى.

باشا آغا شدد في لقاء جمعه بالسفير الألماني لدى ليبيا وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدرا للقلق لليبيا خاصة والعالم أجمع.

وبدوره أكد السفير رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها،منوّهاً إلى أن حكومة ألمانيا تسعى للتعاون الأمني مع الجانب الليبي عبر بعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها ليبيا في الجوانب الأمنية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن باشا آغا قدم درعاً للسفير الألماني بينما قدم السفير الألماني كتابا للوزير يحكي تاريخ ألمانيا في الماضي والحاضر.

المرصد – متابعات