الدرسي: الحدود الليبية المترامية تفاقم مشكلة الاستقرار بالبلاد

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن ما حدث في تازربو مؤخرا يشير إلى أن الإرهاب يمتلك بؤرا كثيرة ومتفرقة، تهدف إلى زرع الألم وبث رسالة تفيد بأنهم موجودين وليس الاحتلال والسيطرة كما يعتقد الكثير.

وأشار في تصريح لقناة ليبيا، أن البلاد تمتلك حدودا واسعة يصعب السيطرة عليها، فضلا عن عدم الاستقرار الأمني التي تلازم الدول الجاورة، الأمر يساهم في وصول العابثين إلى الداخل الليبي.

وتابع أن الطريقة التي كان معتمدة سابقا إلى الأنجع لمشكلة الحدود المزعجة، من خلال الأموال واستخدام دول الجوار كرقيب على الحدود سواء بالترهيب أو الترغيب.

ولفت الدرسي إلى أن منع استيراد السلاح والعتاد وخاصة اللوجستي والتقني والتكنولوجي عن الجيش الليبي ينذر بمزيد من هذه الهجمات، التي لا يستطيع أفراد القوات المسلحة صدها، لعدم معرفة قواعد ومواعيد انطلاقها، وبذلك يتضح أهمية رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.

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