مدير أمن بنغازي يبحث مع رؤساء الأقسام التّابعة للمديرية الأوضاع الأمنيّة للمدينة

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال) – اجتمع مدير أمن بنغازي صلاح هويدي مع رؤساء الأقسام و المراكز والوحدات التابعة للمديرية، لبحث الأوضاع الأمنية بالمدينة وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع حول الوضع الأمني الحالي.

وبحسب ــ مكتب الإعلام الأمني لأمن بنغازي ــ فإنّ مدير الأمن شدّد في الاجتماع على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن وأن ما يهمّ المؤسّسة الأمنية ويعنيها، هو فقط حفظ الأمن والاستقرار قبل أي شيء ، ومواصلة رصد الخلايا الإجرامية وكشفها، ومتابعة اصحاب السوابق.

وشدّد أيضاً على ضرورة مواجهة أي تهديدات قد تخلّ بأمن المدينة، لا سيّما مسألة تعزيز الأمن في مداخل المدينة ، والتعاون المشترك بين باقي الأجهزة، منوهاً عن التضحيات التي تبذل من قبل مختلف وحدات الجيش للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وفي ذات السياق، أكّد المجتمعون على أنّ الوضع الداخلي للمؤسّسة ممتاز، حيث يعود ذلك إلى جهود أعضاء الأقسام بالمديرية.

وأشار مدير الأمن إلى أنّ المحافظة على حقوق العسكرين العاملين بالمديرية ومكتسباتهم، هي أولويّة مطلقة بالنسبة له.

ودعا السّادة رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات إلى المزيد من الجهوزيّة والاستعداد ؛لبذل التضحيات، لمواجهة أي أخطار تهدد الأمن العام بالمدينة، ومتابعة عمليات تعقّب أصحاب السّوابق والمطلوبين من العدالة ،إضافة إلى إنجاز الأعمال المكلفين بها بأعلى درجات الوعي والانضباط والحياديّة المطلقة. (وال – بنغازي) ع ع / هــ ع

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