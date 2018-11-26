تعليم الوفاق تبحث آلية سد عجز المعلمين بالمؤسسات التعليمية

بحث وكيل الديوان وشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، مع مراقبات التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، الموقف العام لسد عجز المعلمين بالمؤسسات التعليمية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد أمس الأحد، حيث ناقش المجتمعون أيضاً، الآلية المتبعة في اختبار المفاضلة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم وفقاً للملاك الوظيفي، والموقف التنفيذي للتسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2018.

من جهته، شدد الوكيل على أهمية ودور المفتش التربوي بالعملية التعليمية، مؤكدا على دعم الوزارة للإدارة والأخذ بكافة التقارير الواردة عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا