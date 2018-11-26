مياه النهر الصناعي تغادر طرابلس من جديد

ليبيا – انقطعت مياه النهر الصناعي من جديد صباح اليوم الأثنين على سكان العاصمة طرابلس مجدداً وبشكل مفاجئ مما تسبب فى إرباك بعض العائلات خاصة ذوي تلاميذ الحصص الدراسية المبكرة .

وكانت إمدادات المياه قد عادت منذ أيام قليلة بعد إنقطاع دائم لأكثر من يومين ، حسب الصفحة الرسمية لجهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة.

يذكر أن انقطاعات متكررة لمياه الشرب تواجهها طرابلس فى الآونة الأخيرة لأسباب متعددة أبرزها انقطاع الكهرباء العامل الأساسي بالنسبة لمحركات الضخ .

وكذلك الاستهلاك الغير مقنن لمياه النهر في المناطق الزراعية هو من بين أسباب الإنقطاع لتأثيره في معدلات التدفق، بالاضافة لعمليات السرقة والتخريب التي تتعرض لها غرف التحكم في المنظومة غالباً بسبب غياب الحماية والأمن .

ويوم الثلاثاء الماضي أوضحت منظومة جبل الحساونة بأن نقص في الإمداد المائي وقع يومها الثلاثاء بسبب زيادة إستهلاك بعض المشاريع الزراعية دون التنسيق مع حجرة التحكم .

ولم يعلق جهاز النهر الصناعي حتى منتصف نهار اليوم الأثنين عن سبب هذا الإنقطاع المفاجئ الذي طال العاصمة طرابلس ومحيطها مجدداً .

المرصد – متابعات

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