رغم إعلان ” اقتصاد الوفاق” التراجع…” الجوية الإفريقية” تعلن زيادة أسعار التذاكر

أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، عن زيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران.

وأضاف الزبادي، أن الشركة ستراجع الأسعار الجديدة لتتناسب مع شركات التشغيل في كل المحطات.

وأضاف الزبادي، خلال تصريحات صحفية له ، أن الأسعار الجديدة سيتم عرضها على جهات الاختصاص ومصلحة الطيران المدني ووزارة المواصلات.

وأوضح الزيادي ، أن رفع الأسعار جاء بناءً على تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار.

وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت التراجع عن قرار زيادة أسعار تذاكر الطيران.

