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الحرس البلدي العجيلات يضبط مواد غذائيّة منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشيّة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

العجيلات 26 نوفمبر 2018 (وال) – ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي  العجيلات أمس الأحد، مواد غذائيّة منتهية الصلاحية ،خلال جولة تفتيشية داخل المنطقة.

ورصدت الدوريات أثناء الجولة ،مخالفات لعدد من المحلات، حيث تم ضبط  مواد  غذائية منتهية الصلاحيّة في بعض هذه المحلات.

يذكر أن هذه الكميات حولت كَمَحاضر إلى النيابة العامة ،ليتم إتلافها حسب الإجراءات المتّبعة ، وقد وجّه  الحرس البلدي  العجيلات عبر جولته الميدانية إنذارًا  لعدة محال ،بسبب إخلالها بمعايير النظافة العامة.(وال – العجيلات) أ ف / أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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