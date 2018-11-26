الحرس البلدي العجيلات يضبط مواد غذائيّة منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشيّة

العجيلات 26 نوفمبر 2018 (وال) – ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي العجيلات أمس الأحد، مواد غذائيّة منتهية الصلاحية ،خلال جولة تفتيشية داخل المنطقة.

ورصدت الدوريات أثناء الجولة ،مخالفات لعدد من المحلات، حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحيّة في بعض هذه المحلات.

يذكر أن هذه الكميات حولت كَمَحاضر إلى النيابة العامة ،ليتم إتلافها حسب الإجراءات المتّبعة ، وقد وجّه الحرس البلدي العجيلات عبر جولته الميدانية إنذارًا لعدة محال ،بسبب إخلالها بمعايير النظافة العامة.(وال – العجيلات) أ ف / أ د

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