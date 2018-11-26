إدارة التّنظيم بالهيئة العامّة للاتصالات تهيب بجهات استيراد وتصنيع الأجهزة اللاسلكيّة بمراجعة الإدارة

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال) – أهابت إدارة التنظيم بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتيّة بجميع الجهات المختصّة ،باستيراد أو تصنيع جميع أجهزة الاتصالات اللاسلكيّة ضرورة مراجعة إدارة التنظيم، لإتمام إجراءات الترخيص الخاصة باستيراد وبيع أجهزة ومعدّات الاتصالات اللاسلكية.

وشدّدت الإدارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالموعد المحدّد، والذي يكون في مدة أقصاها 2018/12/16م.

ونوّهت إلى أنه سيتم اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من يخالف الموعد المحدد؛ وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. (وال – بنغازي) هــ ع

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