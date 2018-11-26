إتفاق مصري – سوداني حول تأمين حدودهما مع ليبيا

ليبيا – أعلن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول كمال عبد المعروف عن إتفاق مصر والسودان أمس الأحد على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على حدودهما مع ليبيا .

وجاء هذا الإعلان عقب محادثات جرت بين وزيري دفاع البلدين بسبب ما يواجهانه من تهديدات عبر الحدود من جماعات مسلحة مختلفة تتحرك و تتمركز في ليبيا.

الفريق عبد المعروف أكد للصحفيين بحسب ما نقلته عنه وكالة “رويترز” للأنباء الاتفاق على إقامة دوريات عسكرية مشتركة بين حدود البلدين وإنشاء آليات لضبطها .

كما أعلن إنشاء قوات مشتركة في المستقبل على الحدود لمكافحة الاٍرهاب والجرائم العابرة وضبط الحدود ومكافحة كل مظاهر التفلت الأمني .

وختم فى هذا الصدد بأن الجانبين المصري والسوداني قد إتفقاعلى إقامة شراكة للتعاون الاستراتيجي بين جيشي البلدين في كافة المجالات خاصة التدريب والتعاون الاستخباري والعملياتي .

المرصد – متابعات

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