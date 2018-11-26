تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الثروة البحرية

بحث عدد من الإداريين من هيئة الثروة البحرية مع أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، مجموعة من القضايا التي تختص بتنمية وتطوير عمل الهيئة، إضافة إلى دور القطاع الخاص ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين فى تطوير هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وبحسب منشور لمجلس أصحاب الأعمال على فيسبوك، فإن ذلك جاء في اجتماع ضمن إطار تدعيم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

واتفق المجتمعون على تعزيز التعاون وتفعيل وتقوية الارتباط بين المجلس والمكتب فى مجالات الاستثمار والتمويل من المجلس، وتدريب العناصر الوطنية وإعادة فتح معهد الصيد بالتعاون والتنسيق مع الحرفيين ونقابة الصيادين.

كما اتفق المجتمعون على دعم المعدات لدى الصيادين وإزالة العوائق من مرفأ الصيد، إلى جانب إنشاء سوق أسماك نموذجي وتعليب التونة والسردين وتغليف المنتجات ومشاريع زراعة الأسماك.

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