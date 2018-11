مشاكل ومختنقات بلدية باطن الجبل على طاولة المشري للنظر فيها

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة مقرر المجلس محمد أبو سنينة وفدًا مكونًا من المجلس البلدي باطن الجبل، وقبائل وأعيان وحكماء قبيلة الصيعان، ونادي خالد بن الوليد الرياضي.

حيث عبّر أعضاء الوفد عن امتنانهم للحفاوة التي استقبلوا بها، مقدمين إحاطة للمشري بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها البلدية، وأهمها نقص وتأخر السيولة النقدية في المصارف العاملة بالمنطقة، وانعدام الخدمات والبنية التحتية في المناطق التي رجع إليها المهجرون، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها الأندية الرياضية في المنطقة.

هذا وأبدى المشري اهتمامه بمطالب الوفد، مثمناً جهودهم في المصالحة، ومشدداً على ضرورة معالجة الملفات العالقة والمختنقات التي تعاني منها هذه المنطقة خصوصاً وجميع المناطق الليبية.

