الليبية تؤجل رفع أسعار تذاكرها وتؤكد إستمرار إنقسام مكاتبها

ليبيا – أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة بأن الشركة أجلت موضوع رفع أسعار التذاكر بعد إجتماع وزيري مواصلات وإقتصاد الوفاق وتأكيدهم على أنهم سيدرسون موضوع أسعار التذاكر لتحديد السعر الرسمي.

قنيوة أرجع في تصريح لقناة التناصح تابعته المرصد تأجيلهم لرفع الاسعار إلى دراسة الموضوع بحيث لا يكون مجحفاً بحق المواطن ، مبيناً بانهم يحاولون وضع سعر لا يظلم أحد وأن الموضوع قيد الدراسة الان.

وبشأن ما أفاد به مكتب الشركة في بنغازي عن رفضه لرفع الاسعار قال

:” نحن نتعاون مع مكتب الشركة في بنغازي وللأسف ما نشر على صفحة مكتب الإعلام للشركة لا يمثلنا وما يسمى برئيس مجلس إدارة الشركة في بنغازي شخص غير مخول بالتصريح ونحن لا نعتد بهذا الكلام”.

واختتم قنيوة تصريحاته معرباً عن أسفه لعدم وجود إتصالات بينهم وبين مكتب بنغازي وأن القرارات التي تصدر من عندهم ومن مكتب بنغازي غير موحدة حتى الان .

المرصد – متابعات

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