مجلس أولياء أمور أطفال اضطراب التّوحد يدرس رفع قضيّة تعويض ومحاسبة ضدّ صندوق التّضامن الاجتماعي

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال) – يدرس مجلس أولياء أمور أطفال اضطراب التّوحد ترتيبات رفع دعوى قضائيّة ضدّ صندوق التّضامن الاجتماعي المتسبّب في عرقلة سير علاج أطفال اضطراب التّوحد بعد استيلائه على المقرّ الأساسي لأطفال التوحد الكائن بمنطقة سيدي يونس.

وقال المتحدث باسم مجلس أولياء أمور أطفال اضطراب التوحد الشريف الشين ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أنه ولأكثر من ثلاثة أسابيع توقف أطفالهم عن مواصلة علاجهم في المركز، بعد أن تم طردهم بشكل مفاجئ من المبنى الذي قام صندوق التضامن الاجتماعى بتأجيره لهم.

وتابع “الشين” أنه وبعد تواصل أولياء الأمور مع مالك المقر أوضح لهم موقفه برفض استقبال أطفالهم في المقر، وارجع ذلك بتنبيه مسبق لصندوق التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إخلاء المقر في حال تأخر سداد القيمة المالية المتّفق عليها مع الصندوق ،غير أن الأخير لم يستجب للتنبيه، مما اضطر المالك إلى إيقاف التعامل مع صندوق التضامن؛ لتجاهله سداد ديون الإيجار المتراكمة للمالك.

وأوضح “الشين” أن دعوى التعويض والمحاسبة واسترداد المقرّ السابق المخصّص لأطفال اضطراب التّوحد متوقّفة، على توجه أولياء الأمور غدا للمقر الجديد الواقع في منطقة الحدائق و الذي أعلن عن استئجاره من قبل صندوق التضامن الاجتماعي وأنه في حال ثبت ملاءمة المقر للأطفال سيتراجع أولياء الأمور عن دعواهم.

وعبر “الشين” عن ذهوله بتمسك صندوق التضامن الاجتماعي، بمقر أطفال اضطراب التّوحد في منطقة رأس إعبيده ويسأل عن أسباب رفض التضامن لاستئجارهم مقر جديد خاص بهم ،عوضا عن استيلائهم للمقر الأساسي والملائم لاحتياجاتهم وطبيعة معانات أطفال اضطراب التوحد. (وال _ بنغازي) ب ف / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال