تمكن حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية (الزورق تليل) والقاطرة (تايجر) التابعة لمنصة حقل صبراتة من إنقاذ 113 مهاجر غير شرعي في عملية إنقاذ مشتركة السبت.

وأوضح مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان الاثنين أن المهاجرين أغلبهم من الجنسية السودانية من بينهم 92 رجلا، و17 إمرأة، و4 أطفال، منهم 3 ليبيين رجل واحد وامرأتين كانوا على متن قارب مطاطي.

وأضاف المكتب أن عملية الإنقاذ تمت على حوالي 47 ميل شمال طرابلس في منطقة بحر السلام بالقرب من منصة حقل صبراتة، حيث تم تلاقي الزورق (تليل) مع القاطرة (تايجر) في عرض البحر، وتم استلام المهاجرين من القاطرة، والتوجه بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل، وتم إنزالهم بالنقطة وتقديم المساعد الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر.

The post إنقاذ 133 مهاجر غير شرعي بينهم ليبيون appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا