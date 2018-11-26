الوطنية للنفط ترعى مشروع مد شبكات الكهرباء بمنطقة العرقوب

وقع عميد بلدية البريقة ناصر عطية عقد تغذية وتحديث شبكة الكهرباء بمنطقة العرقوب بتمويل من المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت المؤسسة، بحسب مكتبها الإعلامي، أن المشروع يشمل تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة، ومد خطوط كهرباء للمناطق السكنية بطرق آمنة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة؛ لتغطي حاجات السكان من الطاقة الكهربائية.

وأشارت المؤسسة إلى أن تمويل المشروع يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للمواقع التابعة لها.

يذكر أن التوقيع الذي أبرم السبت حضره رئيس مجلس الحكماء، وأعضاء من المجلس البلدي البريقة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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