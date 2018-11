المتوسط:

طالبت بلدية تازربو مجلس النواب بالتحقيق الفوري مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.

وذكر المركز الإعلامي للبلدية ، خلال بيان له اليوم الاثنين، ان البلدية تطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق فورية مع الحكومة المؤقتة لتقصيرها في حماية المدنيين”

وأكد المركز ، ” أن المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة اكتفا بإصدار البيان دون إتخاذ إجراء جدي لتغير الأوضاع”.

The post بلدية تازربو تطالب البرلمان بالتحقيق مع ” الثني” للتقصير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية