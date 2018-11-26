منتدى تمكين المرأة الليبيّة يعتزم مزاولة نشاطاته في المنطقة الشّرقية

الزاوية 26 نوفمبر 2018 (وال) – قالت رئيسة منتدى تمكين المرأة والشباب السيدة سليمة مصباح ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ إن المنتدى يعتزم مزاولة نشاطاته في المنطقة الشرقية العام المقبل.

وأوضحت “سليمة” أن الظروف التي مرّت بها المنطقة حالت دون إمكانية المنتدى من إقامة ورش العمل و الدورات التّدريبية التي تستهدف الشباب و المرأة .

وتابعت “سليمة” حديثها أن المنتدى يضع في إطار أولوياته مساعدة الشباب والمرأة ،وتشجيعهم لأخذ زمام الأمور في حياتهم، ويتم ذلك عن طريق معالجة حالتهم، ومن ثم اتخاذ إجراء حيال ذلك؛ لتحسين وصولهم إلى الموارد التي يحتاجونها وتغير إدراكهم للأمور ويكون ذلك عن طريق إيمانهم و قيمهم و تصرفاتهم.

وأشارت “سليمة” إلى أن التمكين يهدف إلى تحسين العدالة من خلال المشاركة في هذه البرامج .

وأوضحت” سليمة” أن العلماء توصلوا إلى أن تطبيق عملية التمكين ،يجب أن تتعدى معرفة الحقوق القانونية والإجراءات المحددة ، فهناك أعداد كبيرة من نماذج التمكين يتم تطبيقها للوصول لهذا الهدف.

يذكر أن منتدى تمكين المرأة والشباب ،يختتم في هذه الأيام فعاليات مشروع سفراء السلام بمدينة الزاوية؛ وذلك ضمن برنامج (أنتِ رائدة) بالشراكة مع معهد صحافة السلام والحرب .

يشار إلى البرنامج يستهدف مناطق السّاحل الغربي في كلٍّ من البلديات:( الزاوية- صبراتة- صرمان- العجيلات- الجميل- رقدالين- زلطن- زوارة).

والجدير بالذكر أن الورشة استهدفت أكثر من 20 امرأة من النساء الناشطات في قضايا السلام . (وال – الزاوية) ب ف / ن ح / هــ ع

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