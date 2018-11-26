باشاغا ومدير البرنامج الأممي الانمائي المواضيع ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لوزارة الداخلية، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد اليوم الإثنين بحضور مدير المشروع المشترك للشرطة والأمن محمد القصاري، حيث استعرض حاجيف خلال الاجتماع، دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم لوزارة الداخلية من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من حيث تقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي لكافة أعضاء الأمن والشرطة، إلى جانب تهيئة الجو المناسب لهم لتأدية عملهم الشرطي والأمني على أكمل وجه.

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