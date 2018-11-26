بوجواري: الحكومة المؤقتة مستعدة لتقديم العلاج لجرحى تازربو في الداخل أو الخارج

بنغازي-العنوان

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري استعداد الحكومة المؤقتة لتقديم العلاج اللازم للجرحى والمصابين جراء الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو سواء في داخل أو خارج ليبيا.

وأجرى بوجواري، يوم الأحد، زيارة للجرحى للاطمئنان عليهم والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل مصحة ابن سينا بمدينة بنغازي.

وتسبب الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش يوم السبت على مركز شرطة مدينة “تازربو” جنوب شرقي ليبيا في استشهاد 9 مدنيين وعناصر من مركز الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية