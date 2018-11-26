المالطي”غافا” ينفي محاولة احتجازه في طرابلس

نفى المالطي “نيفيل غافا” خبر إفلاته من محاولة احتجاز كانت تُدبر له في مطار معيتيقة بطرابلس.

ونقل تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الإثنين عن “غافا” قوله إن الأنباء التي تداولها موقع إلكتروني ليبي بشأن تغييره خطة مغادرته من ليبيا عبر مطار معيتيقة في اللحظات الأخيرة بعد تلقيه نصيحة بالخصوص تفيد بورود تعليمات إلى قوات أمن مطار طرابلس العالمي باعتقاله؛ هي قصة مفبركة ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تدمير سمعته الجيدة.

وبينت “التايمز اوف مالطا” أن الموقع زعم نقلا عن مصدر حكومي لم يسمه، بأن “غافا” تجنب الاحتجاز نتيجة لهذه النصيحة في اللحظات الأخيرة وغيّر مسار رحلته إلى تونس عن طريق البر بدلاً من استخدام الطائرة، ليستكمل منها رحلته إلى مالطا.

وأكد “غافا” أن رواية سفره إلى تونس عن طريق البر عارية عن الصحة، كاشفاً أنه غادر طرابلس انطلاقا من مطار معيتيقة على متن طائرة ليبية إلى تونس.

في ذات السياق أشار متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المالطي إلى مطالبة “غافا” بتقديم شرح مفصل عن زيارته إلى طرابلس، مبينا أن الأخير قال إن الزيارة شخصية وإنه قد دفع ثمن التذكرة من حسابه الخاص ولم يمثل الحكومة أو رئيس الوزراء في الزيارة.

وكان “غافا” قد أجرى سلسلة لقاءات مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق ووزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر بوصفه مبعوثا عن رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات” وفقا لما نقلته الصفحات الرسمية لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هذا وتم اتهام “غافا” في العام 2016 إبان توليه منصبا بوزارة الصحة بأنه العقل المدبر لتلقي رشى من ليبيين يرغبون في الحصول على تأشيرات طبية وعلاجات في مالطا فضلا عن أوراق رسمية للإقامة فيها مقابل الحصول على آلاف اليوروهات.

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