العقوري لـ (وال): بعد المناشدة التي قام بها وجدنا ردة فعل من الخدمات الصّحيّة توكرة

دريانة 26 نوفمبر 2018 (وال) – ذكر نائب مدير العيادة المجمعة دريانة فرج العقوري – لوكالة الانباء الليبية – أن بعد المناشدة التي قام بها عبر ــ وكالة الأنباء ــ بخصوص النّواقص التي تعاني منها العيادة وجدنا ردّة فعل من بعض الجهات، حيث تم عقد عدة اجتماعات وزيارات من قبل إدارة الخدمات الصحية توكرة.

ومن جهته، أكّد عميد بلدية توكره أن العمل يسير على أكمل وجه، وفي الأيام القادمة، سيتم توفير جميع المستلزمات والكوادر وتفعيل كافة أقسام العيادة.

وأكمل أنه سيتم تركيب مجموعة من المعدات الطبية ،كجهاز الأشعة وجهاز رسم القلب وجهاز قياس نبضات القلب وتجهيز قسم التحليل الطبية ،وقسم الأسنان.

وأضاف “العقوري” أن هذه الأجهزه موجودة منذ عام 2013 تحصلنا عليها بجهود شخصية حيث حافظنا عليها إلى هذا الوقت. وطالب بالنظر إلى رفع عيادة المجموعة إلى مستشفي قروي مثلها مثل باقي العيادات التي تم رفعها . وأشار، العقوري إلى أنهم مازالوا ينتظرون تنفيذ الوعود التي قدمت لهم. (وال – دريانة) ب خ / هــ ع

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