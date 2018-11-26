العباني: سيطرة المليشيات على أموال ليبيا ستؤدي إلى إنهيار الإقتصاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الأحد إن نهب الأموال الليبية يعد جريمة فساد مالي ومن الواجب على الحكومة البلجيكية التدخل الفوري عبر المنظومة القضائية وإن لم تبادر فعلى مجلس الأمن أن يتدخل ويلزمها باعتبارها قد خرقت قرار الحظر.

العباني أوضح في تصريح خاص لموقع العين الإخبارية أنه على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وطلب وقف الاختراق فورا مع متابعة التحقيق وإرجاع الحال لما كان عليه وإدانة الدول المتورطة في خرق القرار الأممي مع مطالبة حق ليبيا في التعويض.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصراع في ليبيا ليس عقائديا أو مذهبيا أو حزبيا أو اختلافا على آلية الحكم بل هو صراع على المال والاستيلاء عليه من قبل العصابات المسلحة التي استولت على الكثير منه باستقوائها بالسلاح وإدخال اقتصاد البلاد في نفق مظلم سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد والإفلاس المالي في حالة استمراره.

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