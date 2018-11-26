عميد غات المكلف: تواصلنا مع لجنة أزمة الجنوب ونعمل على تجهيز احتياجاتنا

قال عميد بلدية غات المكلف طاهر الكبش، الاثنين، إنهم في تواصل مع اللجنة المشكلة من الرئاسي لحل المختنقات بالجنوب، وإنهم يتباحثون أهم احتياجات البلدية لتوفيرها عبر اللجنة.

وأوضح الكبش، في تصريح للرائد، أن البلدية ستضع في أولوياتها مشاكل التعليم والصحة، والوضع الأمني، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات وتجاهل وزارة الداخلية يلقيان بظلالهما على أداء العناصر الأمنية، وأن الأوضاع الأمنية ليست مستقرة.

وفي سياق متصل أشار الكبش إلى أن الوقود لم يصل المدينة منذ قرابة 3 سنوات، ويشهد المستشفى نقصا حادا في كل لوازمه الصحية، مبينا أن حالات القيء والإسهال تجاوزت اليوم 400 حالة، ويتوالى وصولها للمستشفى.

وأضاف العميد المكلف، أن السيولة النقدية وصلت الأسبوع الماضي، وأنعشت الوضع المادي للمواطنين، وستصل الأسبوع المقبل قيمة أخرى.

وذكر العميد أنه في تواصل مستمر مع مدير الهجرة والجوازات والمباحث العامة؛ للوقوف على أهم احتياجاتهم؛ تمهيدا لتوفيرها، وهو ما أكده النائب أحمد حمزة في لقائه مع عميد البلدية قوماني صالح.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي خصص 100 مليون دينار للجنة الأزمة المكلفة بحل مختنقات الجنوب.

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