كتلة الوفاق بالأعلى للدولة تدين تجاوزات المشري

استنكرت كتلة الوفاق داخل المجلس الأعلى للدولة ما يحصل من تجاوزات تعدت على صلاحيات المجلس من قبل رئاسته وبعض الكتل السياسية فيه.

وأبدت الكتلة في بيان تحصلت 218 على نسخة مكتوبة منه، استغرابها من هذا السلوك، مبينةً أن صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للدولة تنحصر في تمثيل المجلس وليس من حقه أن يتكلم باسمه سواء هو أو أي كتلة داخل المجلس.

وأدانت كتلة الوفاق في ختام بيانها ممارسات خالد المشري واعتبرته تجاوزاً لصلاحياته عبر تبنيه مقترحات وخطوات لم يعبر المجلس عن رأيه فيها بالطرق القانونية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد تقدم للمجلس الرئاسي بمقترح رشح خلاله اختيار عبد المجيد سيف النصر بديلاً عن عضو المجلس المستقيل موسى الكوني، الأمر الذي أثار حفيظة كتل الوفاق بمجلس الدولة، واعتبرت هذا التصرف من قبل المشري تهميشاً لأدوارهم ووجودهم كأعضاء بالمجلس، ومصادرة لرؤاهم حيال أي إجراء يصدر عن المجلس الأعلى للدولة، وهو ما يحتمه الإعلان الدستوري ويجعله حقاً أصيلاً لكل الأعضاء.

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