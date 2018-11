هاجييف يُشيد بقرارات باشاغا في إنشاء مكتب لحقوق الطفل والمرأة

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجيف ومدير المشروع المشترك للشرطة والأمن محمد القصاري.

حيث ناقش اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.

كما استعرض السيد هاجيف خلال المقابلة دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم لوزارة الداخلية من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من حيث تقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي لكافة أعضاء الأمن والشرطة وتهيئة الجو المناسب لهم لتأدية عملهم الشرطي والأمني على أكمل وجه.

هذا وثمن هاجيف خلال المقابلة ما أصدره وزير الداخلية المفوض خلال المدة الماضية من قرارات بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان والطفل والمرأة.

من جهة أخرى أبدى باشاغا استعداد الوزارة للتعاون مع البرنامج الإنمائي على كافة الأصعدة وخاصة في الشأن الأمني.

