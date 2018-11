بلحيق” : هذه تفاصيل المادة ٦ من قانون الاستفتاء التي حصنها البرلمان

المتوسط:

أستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول ” فوزي النويري ” النائب الثاني الدكتور ” أحميد حومة ”.

وافتتحت الجلسة بالترحم على شهداء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه تم إقرار تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وأكمل بلحيق ، أن التعديل الدستوري اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

